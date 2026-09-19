"Новости дня": Октябрьский проспект в Троицке продлят и соединят с Калужским шоссе

Жителям района Троицк станет удобнее выезжать на Калужское шоссе. Октябрьский проспект продлят и соединят с крупной магистралью. Новая четырехполосная дорога будет почти 2,5 километра в длину.

Она свяжет улицы Профессора Летохова, Большую Октябрьскую и Садовую с улицей Академика Харитона. Также создадут дублер, который обеспечит выезд от жилых домов к районным дорогам. Завершить работы планируют в следующем году.

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