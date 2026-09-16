"Новости дня": на северо-востоке Москвы по реновации расселили 119 старых домов

На северо-востоке столицы по программе реновации расселено 119 старых домов. Первыми в округе переезд начали жители Бабушкинского района.

Вместо устаревших пятиэтажек они получили современные новостройки с улучшенной отделкой. Комнаты стали просторнее, кухни – больше. Дворы благоустраивают комплексно: появляются места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

