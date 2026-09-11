11 сентября, 06:30Общество
"Новости дня": новые названия улиц и скверов появились в Москве
Карта столицы пополнилась новыми историческими именами по выбору жителей. В проекте "Активный гражданин" завершилась серия голосований, в которой приняли участие свыше 700 тысяч человек. Официальные названия получили безымянные улицы и зеленые зоны в пяти районах города.
В Кунцеве зеленый уголок между домами на Молодогвардейской улице назван "сквером Героев-Молодогвардейцев". В Южном Бутове улица получила имя писателя Леонида Андреева. В Можайском районе парковую зону на Гвардейской улице назовут "сквером Гвардейской Славы".
Подробнее – в программе "Новости дня".