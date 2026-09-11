"Новости дня": новые названия улиц и скверов появились в Москве

Карта столицы пополнилась новыми историческими именами по выбору жителей. В проекте "Активный гражданин" завершилась серия голосований, в которой приняли участие свыше 700 тысяч человек. Официальные названия получили безымянные улицы и зеленые зоны в пяти районах города.

В Кунцеве зеленый уголок между домами на Молодогвардейской улице назван "сквером Героев-Молодогвардейцев". В Южном Бутове улица получила имя писателя Леонида Андреева. В Можайском районе парковую зону на Гвардейской улице назовут "сквером Гвардейской Славы".

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