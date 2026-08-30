30 августа, 13:00Транспорт
"Новости дня": Минтранс РФ может узаконить овербукинг на авиарейсах
Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. После внесения поправок в Воздушный кодекс РФ планируется установить правила и гарантии соблюдения прав пассажиров.
Овербукинг хотят разрешить только на популярных направлениях, где выполняется много рейсов. Если пассажир не сможет попасть на свой рейс, ему должны будут предоставить альтернативу: билет на ближайший рейс, денежную компенсацию или комфортное ожидание вылета в аэропорту.
Подробнее – в программе "Новости дня".