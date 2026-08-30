Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 13:00

Транспорт

"Новости дня": Минтранс РФ может узаконить овербукинг на авиарейсах

"Новости дня": Минтранс РФ может узаконить овербукинг на авиарейсах

Более 130 автобусов и электробусов работают на ночных маршрутах Москвы

Ночному маршруту Москвы исполнилось 13 лет

Собянин рассказал о развитии маршрутной сети в малых поселениях ТиНАО

В аэропорту Внуково задерживаются внутренние и международные рейсы

Аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию

"Новости дня": на Болотниковской и Новочеремушкинской улицах появились выделенные полосы

Москвича оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров

Ярославский и Ленинградский вокзалы Москвы объединят в единый узел

Собянин рассказал о расширении проекта "Москва – область"

Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. После внесения поправок в Воздушный кодекс РФ планируется установить правила и гарантии соблюдения прав пассажиров.

Овербукинг хотят разрешить только на популярных направлениях, где выполняется много рейсов. Если пассажир не сможет попасть на свой рейс, ему должны будут предоставить альтернативу: билет на ближайший рейс, денежную компенсацию или комфортное ожидание вылета в аэропорту.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортвидео

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика