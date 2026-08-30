"Новости дня": Минтранс РФ может узаконить овербукинг на авиарейсах

Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. После внесения поправок в Воздушный кодекс РФ планируется установить правила и гарантии соблюдения прав пассажиров.

Овербукинг хотят разрешить только на популярных направлениях, где выполняется много рейсов. Если пассажир не сможет попасть на свой рейс, ему должны будут предоставить альтернативу: билет на ближайший рейс, денежную компенсацию или комфортное ожидание вылета в аэропорту.

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