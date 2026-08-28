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28 августа, 12:00

Транспорт

"Новости дня": движение для автомобилистов перекроют в районе "Лужников" с 28 августа

"Новости дня": движение для автомобилистов перекроют в районе "Лужников" с 28 августа

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Движение для автомобилистов временно перекроют в районе большой спортивной арены "Лужники" с 28 августа. Ограничения начнут действовать с 20:00. Нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и других.

С 08:00 станет недоступен съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Перекрытия продлятся до 30 августа, они связаны с проведением концертов на арене.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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