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13 августа, 06:15

Город

"Новости дня": выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в Москве

"Новости дня": выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в Москве

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Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет 15 августа в Измайловском парке. Мероприятие состоится с 10:00 до 15:00 в шахматном павильоне. Кошек и собак представят пять городских приютов.

Все животные имеют необходимые прививки, социализированы и готовы к жизни в новой семье. Для посетителей организуют зону тактильного контакта с кошками, прогулки с собаками и пушистое дефиле.

Подробнее – в программе "Новости дня"

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