"Новости дня": из-за соревнований по триатлону в Москве ограничат движение 8 и 9 августа

Из-за масштабных соревнований по триатлону 8 и 9 августа в Москве временно перекроют ряд улиц.

8 августа с 06:00 до 11:30 движение ограничат на улицах Нижние Мнёвники и Народного Ополчения в сторону Крылатской улицы, а также на проспекте Маршала Жукова. На этих участках также будет запрещена парковка.

9 августа движение полностью перекроют на Крылатской улице. Подробнее – в программе "Новости дня".