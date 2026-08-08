08 августа, 06:15Транспорт
"Новости дня": из-за соревнований по триатлону в Москве ограничат движение 8 и 9 августа
Из-за масштабных соревнований по триатлону 8 и 9 августа в Москве временно перекроют ряд улиц.
8 августа с 06:00 до 11:30 движение ограничат на улицах Нижние Мнёвники и Народного Ополчения в сторону Крылатской улицы, а также на проспекте Маршала Жукова. На этих участках также будет запрещена парковка.
9 августа движение полностью перекроют на Крылатской улице. Подробнее – в программе "Новости дня".