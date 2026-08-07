"Новости дня": движение трамваев изменится в Москве из-за ремонта путепровода 8 августа

Трамваи не будут ходить по улице Бориса Галушкина в субботу, 8 августа. Как сообщает столичный Дептранс, это связано с ремонтом Ростокинского путепровода.

Трамваи № 11 вместо Усадьбы Останкино после Богородского храма поедут до станции метро "Бульвар Рокоссовского". А 25-й маршрут проследует от станции метро "Сокольники" до Ростокинского проезда, далее – до Богородского.

Вместо трамваев пассажиры могут воспользоваться автобусами № 011. Они будут курсировать от главного входа ВДНХ через Ростокинский проезд и Богородский храм до Богородского. Между метро "ВДНХ" и Усадьбой Останкино будет ходить трамвай № 17.

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