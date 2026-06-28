"Новости дня": новые рабочие места появятся в Москве

В Москве появится больше рабочих мест рядом с жилыми районами. Это станет возможным благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда. В городе планируют построить 10 высокотехнологичных технопарков, 6 из которых уже начали принимать сотрудников.

Еще 4 технопарка находятся на стадии строительства и проектирования. В "Алабушево" выпускают медицинские изделия, а в пищевом технопарке "Рябиновая 44" в районе Очаково-Матвеевское производят школьное питание и рыбную продукцию.

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