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28 июня, 06:15

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"Новости дня": новые рабочие места появятся в Москве

"Новости дня": новые рабочие места появятся в Москве

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В Москве появится больше рабочих мест рядом с жилыми районами. Это станет возможным благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда. В городе планируют построить 10 высокотехнологичных технопарков, 6 из которых уже начали принимать сотрудников.

Еще 4 технопарка находятся на стадии строительства и проектирования. В "Алабушево" выпускают медицинские изделия, а в пищевом технопарке "Рябиновая 44" в районе Очаково-Матвеевское производят школьное питание и рыбную продукцию.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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