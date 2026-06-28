28 июня, 06:15Город
"Новости дня": новые рабочие места появятся в Москве
В Москве появится больше рабочих мест рядом с жилыми районами. Это станет возможным благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда. В городе планируют построить 10 высокотехнологичных технопарков, 6 из которых уже начали принимать сотрудников.
Еще 4 технопарка находятся на стадии строительства и проектирования. В "Алабушево" выпускают медицинские изделия, а в пищевом технопарке "Рябиновая 44" в районе Очаково-Матвеевское производят школьное питание и рыбную продукцию.
Подробнее – в программе "Новости дня".