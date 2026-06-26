26 июня, 12:00Город
"Новости дня": реставраторы начали основной этап работ в высотке на Кудринской площади
В знаменитой сталинской высотке на Кудринской площади начался основной этап реставрации. Специалисты уже приступили к восстановлению фасада и скульптурных композиций, расположенных по углам здания.
Также планируется отреставрировать декоративный орнамент, карнизы, пилястры и символику советского периода. На фасаде восстановят облицовку из натурального камня и керамических панелей, приведут в порядок лепной декор, балконы, входные группы и систему водостока.
Подробнее – в программе "Новости дня".