"Новости дня": реставраторы начали основной этап работ в высотке на Кудринской площади

В знаменитой сталинской высотке на Кудринской площади начался основной этап реставрации. Специалисты уже приступили к восстановлению фасада и скульптурных композиций, расположенных по углам здания.

Также планируется отреставрировать декоративный орнамент, карнизы, пилястры и символику советского периода. На фасаде восстановят облицовку из натурального камня и керамических панелей, приведут в порядок лепной декор, балконы, входные группы и систему водостока.

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