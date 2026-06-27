"Новости дня": робот вышел на уборку территории Белорусского вокзала

Робот начал тестовую уборку территории у Белорусского вокзала в Москве. Умное устройство самостоятельно строит маршрут и распознает мусор с помощью камеры с искусственным интеллектом.

Робот способен определять людей, животных и другие препятствия на своем пути. Для безопасности окружающих он использует световые и звуковые сигналы. Также устройство может работать на участках с перепадами высот.

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