23 июня, 01:15Город
"Новости дня": в Гольянове устранили последствия непогоды, проведя откачку дождевой воды
В столичном районе Гольяново устранили последствия непогоды. Специалисты Мосводостока провели откачку дождевой воды на пересечении Щелковского шоссе и 16-й Парковой улицы. На Хабаровской улице вода естественным путем ушла в водосток, без посторонней помощи.
Днем 22 июня на востоке Москвы из-за сильного ливня образовались скопления воды, местами выпал крупный град.
Подробнее – в программе "Новости дня".