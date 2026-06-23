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23 июня, 01:15

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"Новости дня": в Гольянове устранили последствия непогоды, проведя откачку дождевой воды

"Новости дня": в Гольянове устранили последствия непогоды, проведя откачку дождевой воды

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В столичном районе Гольяново устранили последствия непогоды. Специалисты Мосводостока провели откачку дождевой воды на пересечении Щелковского шоссе и 16-й Парковой улицы. На Хабаровской улице вода естественным путем ушла в водосток, без посторонней помощи.

Днем 22 июня на востоке Москвы из-за сильного ливня образовались скопления воды, местами выпал крупный град.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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