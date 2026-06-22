"Новости дня": завершен один из этапов строительства Рублево-Архангельской линии метро

В Москве завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро. Уже проложен тоннель между станциями "Липовая Роща" и "Строгино".

Добраться из одного конца города в другой жителям станет быстрее и комфортнее. Например, от станции "Липовая Роща" можно будет без пересадок доехать до "Делового центра" всего за 20 минут вместо 1 часа.

Чтобы метро стало ближе, гигантский проходческий щит под названием "Мария" преодолел больше двух километров под МКАД. Подробнее – в программе "Новости дня".