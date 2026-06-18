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18 июня, 06:15

Спорт

"Новости дня": на улице Вилиса Лациса построят физкультурно-оздоровительный комплекс

"Новости дня": на улице Вилиса Лациса построят физкультурно-оздоровительный комплекс

"Новости дня": физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Северном Тушине

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На улице Вилиса Лациса в Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Его площадь превысит 5 тысяч квадратных метров – обустроят несколько залов, чтобы у жителей был большой выбор секций.

Расположение комплекса станет удобным не только для тех, кто живет в Северном Тушине, – в двух километрах находится станция метро "Планерная" – от нее можно дойти пешком или доехать на автобусе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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