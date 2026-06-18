"Новости дня": на улице Вилиса Лациса построят физкультурно-оздоровительный комплекс

На улице Вилиса Лациса в Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Его площадь превысит 5 тысяч квадратных метров – обустроят несколько залов, чтобы у жителей был большой выбор секций.

Расположение комплекса станет удобным не только для тех, кто живет в Северном Тушине, – в двух километрах находится станция метро "Планерная" – от нее можно дойти пешком или доехать на автобусе.

Подробнее – в программе "Новости дня".