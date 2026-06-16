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16 июня, 08:10

Общество

"Новости дня": первую российскую вакцину от пневмококка зарегистрируют в 2026 году

"Новости дня": первую российскую вакцину от пневмококка зарегистрируют в 2026 году

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Первую российскую вакцину от пневмококковой инфекции зарегистрируют в 2026 году. Препарат разработан на основе штаммов, распространенных в России, которые влияют на тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Вакцина уже прошла клинические испытания.

Пневмококк вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания: пневмонию, менингит, отиты и синуситы. Бактерия быстро поражает жизненно важные органы, что особенно опасно для детей и людей старшего поколения. Вакцинация необходима при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистых, эндокринных и других хронических патологиях.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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