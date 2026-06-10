"Новости дня": "тревожная кнопка" для защиты от мошенников появится на "Госуслугах"

"Тревожная кнопка" появится на "Госуслугах". Соответствующий закон приняла Госдума РФ. С ее помощью люди смогут оперативно рассказать о случаях мошенничества. Эта функция позволит пользователям отправлять сообщение в государственную информационную систему "Антифрод".

Оповещение из системы будет передаваться правоохранительным органам, банкам и операторам, чтобы те смогли пресечь действия злоумышленников. Конкретный алгоритм действий после получения уведомления еще предстоит определить. Тревожную кнопку впоследствии планируют разместить в мессенджере MAX и банковских приложениях. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

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