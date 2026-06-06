"Новости дня": асфальт обновили на Москворецкой набережной в Москве

Асфальт обновили на Москворецкой набережной в Москве. Всего – 22 тысячи квадратных метров. Работы велись ночью, чтобы днем не мешать жителям.

Сперва специалисты сняли весь старый слой, потом отремонтировали колодцы и ливневки, и затем сделали свежее покрытие. Осталось только нанести разметку. Те же работы затронули Моховую, Боровицкую улицы, а также Новую, Старую и Лубянскую площади.

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