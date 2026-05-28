"Новости дня": две старых пятиэтажки расселили на северо-востоке Москвы по реновации

Две старые пятиэтажки расселили на северо-востоке Москвы. Жители получили современные просторные квартиры в новостройке на улице Бегичева в районе Алтуфьевский. В новых квартирах есть плиты, мойки, оборудованные санузлы и отделка.

Новый дом расположен вблизи детских садов, школ, поликлиник и магазинов. В пешей доступности находится автобусная остановка. Жители сначала осмотрели квартиры, выбрали этаж и расположение, проверили качество ремонта, а затем подписали документы.

Подробнее – в программе "Новости дня".