Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 09:05

Город

В Царицыне реорганизуют 1,1 га под жилье и общественную инфраструктуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Царицыно на юге Москвы реорганизуют участок площадью 1,1 гектара в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На Каспийской улице, владение 22, в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать 1,1 гектара. Здесь построят около 23 тысяч квадратных метров недвижимости: жилой комплекс площадью примерно 7 тысяч квадратных метров, а также общественное здание с гаражом на 138 машино-мест", – рассказал Овчинский.

Там смогут разместиться офисы, рестораны, отделения банков и фитнес-центры. Проект позволит создать ориентировочно 460 рабочих мест. Инвестиции оцениваются примерно в 7,5 миллиарда рублей, бюджетный эффект после реализации – 206,5 миллиона рублей в год.

Территория расположена между Луганской и Ереванской улицами, рядом с Нижним Царицынским прудом. Реорганизация займет 5 лет.

Программа КРТ реализуется по поручению Сергея Собянина, в настоящий момент в столице на разных стадиях находится 421 такой проект общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Московский фонд реновации жилой застройки выступает оператором 102 проектов КРТ. Проект решения опубликован на портале mos.ru.

Ранее в Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 тысячу мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика