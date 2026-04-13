"Новости дня": новая детская поликлиника появится в районе Котловка

Новая детская поликлиника появится в районе Котловка. Здание, под крышей которого объединят лечебные и реабилитационные возможности, возведут на Нагорной улице.

Всего в медучреждении проектом предусмотрено пять этажей. Там будут работать как общие, так и узкоспециализированные специалисты.

Поликлинику выполнят в фирменном московском стиле, который помогает пациентам чувствовать себя комфортно, и имеет продуманную навигацию. На первом этаже будут принимать врачи общей практики, также там откроют кабинет выдачи справок и направлений и кабинет реабилитации.

