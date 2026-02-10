"Новости дня": в Москве реконструированы десятки новых поликлиник и стационаров

В Москве за последние годы были реконструированы и построены десятки новых поликлиник и стационаров, оборудованных по последнему слову техники. Об этом Сергей Собянин доложил на встрече с Владимиром Путиным.

Теперь пациенты получают доступную и качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. В результате средняя продолжительность жизни в Москве достигла 80 лет, что является мировым уровнем. Также гораздо доступнее стал спорт.

Подробнее – в программе "Новости дня".