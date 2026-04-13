"Новости дня": в районе Сокол завершился капитальный ремонт дома на Новопесчаной улице

На Новопесчаной улице в районе Сокол завершился капитальный ремонт знаменитого многокорпусного дома № 23, построенного по проекту архитектора Зиновия Розенфельда.

Специалисты привели фасады в первоначальный вид, восстановили профилированный карниз, рельефную плитку, балясины, пилястры и французские балконы, отремонтировали инженерные системы, заменили электрику, входные двери и водосточную систему, а также нанесли состав для защиты от осадков.

