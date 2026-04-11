"Новости дня": столицу украсили более чем ста декоративными конструкциями к Пасхе

К празднику Пасхи столицу украсили более чем ста декоративными конструкциями. Самые масштабные из них установили у Храма Христа Спасителя на Волхонке: там появились 30-метровые воздушные арки с белыми розами, "весенний лес" с пасхальными символами и пятиметровое светящееся яйцо.

В правительстве предложили добавить на портал "Госуслуги" специальную «красную кнопку» для быстрого сообщения о случаях мошенничества. Она позволит мгновенно оповестить финансовые организации и операторов связи о действиях злоумышленников.

Скоро в каждой торговой точке Москвы появится специальная "Российская полка" для отечественных товаров. Закон не обязывает магазины продавать исключительно российскую продукцию, но требует выделить для неё хорошо заметное место. Первыми на такие стеллажи попадут бытовая химия, косметика и товары для дома.

