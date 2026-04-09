"Новости дня": в Москве промыли памятник Юрию Гагарину

Памятник космонавту Юрию Гагарину в Москве отмыли от сезонной грязи. Чтобы привести в порядок монумент, высота которого составляет более 40 метров, понадобились автовышка и мойка высокого давления.

Перед тем как подать воду, специалисты проверяют, нет ли на памятнике ржавчины и других повреждений. На памятник на 10 минут наносят специальный шампунь, который смывают очень сильным напором воды. Процедуру повторяют несколько раз, пока покрытие полностью не очистится.

Работы проводят под контролем реставраторов и специалистов столичного департамента культурного наследия. Подробнее – в программе "Новости дня".