"Новости дня": столичный парк электробусов пополнился на 100 машин

Столичный парк электробусов пополнился на 100 машин. Новые "ЛиАЗы 62-74" поступили на площадки Мосгортранса и уже скоро выйдут на маршруты, чтобы перевозить москвичей.

Всего в городе уже работают 570 машин такой модели. При их создании учли опыт эксплуатации более ранних версий и отзывы пассажиров.

Это современная техника с улучшенными характеристиками. Запас хода у новых электробусов вырос почти в два раза, а увеличенный передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Умные системы поддерживают в салоне комфортную температуру и даже меняют освещение в зависимости от времени суток.

