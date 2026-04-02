"Новости дня": москвичей предупредили о схеме мошенников к Пасхе

Москвичей предупредили о новой схеме мошенников, связанной с предстоящей Пасхой. Аферисты рассылают сообщения о якобы положенных социальных выплатах в размере 12 тысяч рублей и предлагают перейти по сомнительной ссылке.

Основной расчет злоумышленников на пожилых, верующих и социально незащищенных граждан. Схема актуальна, поскольку в преддверии главного христианского праздника особенно сильны традиции благотворительности. Переход по таким ссылкам может привести к краже личных данных и финансовым потерям.

