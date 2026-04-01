"Новости дня": береза в Москве может зацвести уже во второй половине апреля

Из-за теплой весны береза в Москве может зацвести уже во второй половине апреля. Об этом предупреждают врачи. Для аллергиков этот период становится испытанием, так как береза является одним из самых сильных аллергенов.

Как отметил врач – аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Павел Бережанский, если на улице есть пыльца, лучше не гулять в ветреную сухую погоду. Также не стоит выходить в утренние и вечерние часы, когда пыльца прибивается как раз на уровне дыхания человека.

