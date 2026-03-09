"Новости дня": новый надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

На границе районов Дмитровский и Западное Дегунино появится многосекционный надземный пешеходный переход. Конструкция состоит из шести прямолинейных пролетов.

Благодаря этому лестничные сходы появятся сразу в четырех местах, что позволит связать три магистрали: Коровинское шоссе, улицы Талдомскую и 800-летия Москвы. В настоящее время завершается один из ключевых этапов – готовы монолитные конструкции трех башен, продолжается возведение четвертой. Подробнее – в программе "Новости дня".

