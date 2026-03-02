"Новости дня": расписание поездов Ленинградского направления ОЖД временно изменилось

Расписание движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно изменилось. Часть из них отменили, другие следуют по укороченному маршруту, а некоторые отправляются в другое время.

Например, из поселка Решетниково в Москву поезд выезжает не в 11:13, а в 10:59, а самый поздний рейс из Москвы в Клин – в 20:02. Изменения в расписании связаны с обновлением всей железнодорожной инфраструктуры на участке Москва – Тверь – Бологое.

Подробнее – в программе "Новости дня".