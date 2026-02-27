"Новости дня": в Коммунарке открыли прямой выезд на крупную магистраль

Жители Коммунарки и соседних кварталов смогут напрямую выезжать на крупную магистраль, что существенно сократит время в пути на работу и учебу. Ранее жителям приходилось делать крюк, а новая дорога от электродепо "Столбово" упростит передвижение по району.

На Проектируемом проезде № 7551 построили круговую развязку, автостоянку, тротуары, светофоры и остановочные пункты. В планах – улучшить связь с Южным и Северным Бутовом и сделать доступнее метро до станции "Потапово". Все работы планируют завершить в 2027 году. Подробнее – в программе "Новости дня".