27 февраля, 03:15

Мэр Москвы

"Новости дня": в Коммунарке открыли прямой выезд на крупную магистраль

"Новости дня": в Коммунарке открыли прямой выезд на крупную магистраль

Сергей Собянин вручил Владимиру Ресину знак "Почетный гражданин города Москвы"

Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: утверждены два проекта КРТ в районах Перово и Нагорный

Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: в 2026 году планируется завершить обновление Ленинградского вокзала

Собянин: открыт прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Собянин: открыт обновленный корпус ГКБ № 1 имени Пирогова

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Жители Коммунарки и соседних кварталов смогут напрямую выезжать на крупную магистраль, что существенно сократит время в пути на работу и учебу. Ранее жителям приходилось делать крюк, а новая дорога от электродепо "Столбово" упростит передвижение по району.

На Проектируемом проезде № 7551 построили круговую развязку, автостоянку, тротуары, светофоры и остановочные пункты. В планах – улучшить связь с Южным и Северным Бутовом и сделать доступнее метро до станции "Потапово". Все работы планируют завершить в 2027 году. Подробнее – в программе "Новости дня".

мэр Москвытранспортгородвидео

