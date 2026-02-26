Форма поиска по сайту

26 февраля, 17:35

Город

"Новости дня": рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают скидку на постные продукты

Таяние снега в Москве начнется в первую неделю марта

Лучшие столичные решения для биоэкономики представили на Форуме будущих технологий

Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: утверждены два проекта КРТ в районах Перово и Нагорный

Крыша склада рухнула под тяжестью снега на юго-востоке Москвы

Московские ярмарки расширили ассортимент к Великому посту

Москву назвали передовым городом по развитию транспорта

Тюльпаны подорожали к 8 Марта почти на 7% в Москве

Насыщенная программа ждет гостей в последние дни фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают посетителям скидку 10% на постные продукты до 11 апреля. Найти их на прилавке можно по тематическому ценнику. Например, на рынке в Митине продают деликатесы, добытые в водах северных морей и на Дальнем Востоке, сохранившие всю свежесть и натуральный вкус.

С выгодой можно приобрести варено-мороженые креветки, а для ценителей пикантного вкуса есть вяленые и маринованные варианты. Также в ассортименте командорский кальмар – свежемороженое филе, цельные тушки или нежные щупальца.

Подробнее – в программе "Новости дня".

