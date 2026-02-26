"Новости дня": рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают скидку на постные продукты

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают посетителям скидку 10% на постные продукты до 11 апреля. Найти их на прилавке можно по тематическому ценнику. Например, на рынке в Митине продают деликатесы, добытые в водах северных морей и на Дальнем Востоке, сохранившие всю свежесть и натуральный вкус.

С выгодой можно приобрести варено-мороженые креветки, а для ценителей пикантного вкуса есть вяленые и маринованные варианты. Также в ассортименте командорский кальмар – свежемороженое филе, цельные тушки или нежные щупальца.

Подробнее – в программе "Новости дня".