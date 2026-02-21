"Новости дня": в России ввели ГОСТ на бананы

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу ГОСТ на бананы. Согласно стандарту, длина каждого банана должна составлять не менее 14 сантиметров, а в кисти — насчитывать минимум три плода. Кроме того, фрукты должны иметь легкий огуречный аромат.

На 14 крупных магистралях Москвы, включая Дмитровское и Варшавское шоссе, запустят систему "зеленая волна". Режим будет действовать в ночное время, с 00:00 до 05:00, чтобы сделать поездки быстрее и комфортнее.

В Басманном районе после капитального ремонта преобразился восьмиэтажный дом, который почти 100 лет назад построил архитектор Георгий Олтаржевский. Специалисты не только восстановили фасад, промыв кирпичную кладку и укрепив архитектурные элементы, но и привели в порядок подвалы, где ранее скапливалась вода и стояли ржавые трубы.

