График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

00:45

Общество

"Новости дня": в России ввели ГОСТ на бананы

"Новости дня": в России ввели ГОСТ на бананы

Московский НПЗ провел профориентацию для старшеклассников в Капотне

Цифра дня: 80 сантиметров

Сугробы в Москве стали самыми высокими с середины XX века

До конца февраля циклонов в Москве не ожидается

"Качество жизни": нутрициолог рассказала о полезных свойствах квашеной капусты

"Миллион вопросов": врач рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Снежная погода сохранится в Москве еще 5 дней

"Деньги 24": средний бюджет на подарок к 23 февраля в России составил 4,6 тыс рублей

"Новости дня": встреча "Герои непокоренного Донбасса" прошла на ВДНХ к 23 февраля

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу ГОСТ на бананы. Согласно стандарту, длина каждого банана должна составлять не менее 14 сантиметров, а в кисти — насчитывать минимум три плода. Кроме того, фрукты должны иметь легкий огуречный аромат.

На 14 крупных магистралях Москвы, включая Дмитровское и Варшавское шоссе, запустят систему "зеленая волна". Режим будет действовать в ночное время, с 00:00 до 05:00, чтобы сделать поездки быстрее и комфортнее.

В Басманном районе после капитального ремонта преобразился восьмиэтажный дом, который почти 100 лет назад построил архитектор Георгий Олтаржевский. Специалисты не только восстановили фасад, промыв кирпичную кладку и укрепив архитектурные элементы, но и привели в порядок подвалы, где ранее скапливалась вода и стояли ржавые трубы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

