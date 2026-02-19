19 февраля, 06:00Культура
"Новости дня": мероприятие "Книга от всего сердца" прошло в библиотеке Хорошёво-Мнёвников
Мероприятие "Книга от всего сердца" прошло в детской библиотеке района Хорошёво-Мнёвники. Юные читатели, библиотекари и гости собрались, чтобы вместе прикоснуться к волшебному миру литературы.
Встреча с писателями позволила ребятам напрямую задать вопросы и узнать секреты творческого мастерства. Необычным и трогательным моментом был телемост, связавший Москву с Луганской Народной Республикой. Кульминацией мероприятия стала торжественная передача книг.
Подробнее – в программе "Новости дня".