"Новости дня": мероприятие "Книга от всего сердца" прошло в библиотеке Хорошёво-Мнёвников

Мероприятие "Книга от всего сердца" прошло в детской библиотеке района Хорошёво-Мнёвники. Юные читатели, библиотекари и гости собрались, чтобы вместе прикоснуться к волшебному миру литературы.

Встреча с писателями позволила ребятам напрямую задать вопросы и узнать секреты творческого мастерства. Необычным и трогательным моментом был телемост, связавший Москву с Луганской Народной Республикой. Кульминацией мероприятия стала торжественная передача книг.

Подробнее – в программе "Новости дня".