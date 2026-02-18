"Новости дня": участники СВО и их семьи могут получить поддержку в центрах "Мои документы"

Участники специальной военной операции и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах госуслуг "Мои документы". Специалисты консультируют и помогают оформить документы для получения более 150 услуг. На некоторые можно сразу подать заявление в центре, документы направят в соответствующие органы.

Руководитель центра госуслуг района Савеловский Анна Корнилова сообщила, что сотрудники принимают заявления на регистрацию в Едином центре поддержки участников СВО, информируют о мерах поддержки и принимают запросы. Обратиться можно в любой центр независимо от места регистрации.

