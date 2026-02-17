"Новости дня": первый участок Рублево-Архангельской линии метро достроят в этом году

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро достроят в этом году. Он будет включать существующие станции "Деловой центр" и "Шелепиха", а также три новые – "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Член Союза пассажиров Юрий Аралов отметил, что это будет первая полноценная линия из Москвы в область. Жители районов получат возможность быстро перемещаться по городу без привязки к автобусам и погодным условиям.

Подробнее – в программе "Новости дня".