"Новости дня": москвичам напомнили о штрафах за вывешивание списков должников

Публиковать списки жильцов с долгами за жилищно-коммунальные услуги на доске объявлений в подъезде или в домовом чате без их согласия является незаконным действием. Москвичам напомнили, что обнародование такой информации попадает под статью о нарушении законодательства в области персональных данных и влечет за собой внушительные штрафы.

Штрафы грозят и так называемым "неравнодушным собственникам", которые распространяют личные сведения о соседях в домовых чатах. За такую гиперактивность санкции составляют от 10 до 15 тысяч рублей.

