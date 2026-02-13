"Новости дня": "планета любви" появится в небе над Москвой 14 февраля

"Планета любви" появится в небе над Москвой после заката 14 февраля. Москвичи смогут увидеть ее даже без телескопа. Речь идет о Венере, самом ярком и горячем небесном теле.

Говорят, что именно из-за своих отличительных особенностей она и получила название в честь римской богини Венеры, символизирующей любовь, плодородие и процветание. Существует гипотеза, что сама планета когда-то была похожа на Землю.

Подробнее – в программе "Новости дня".