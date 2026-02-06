Форма поиска по сайту

06 февраля, 12:00

Город

"Новости дня": почти 100 семей получили жилье по программе реновации в Головинском районе

Собянин: Москва наращивает выпуск инновационных лекарственных средств

23 маршрута наземного транспорта скорректируют в Москве с 7 февраля

"Атмосфера": атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба в Москве 6 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 февраля

"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 6 февраля

"Сити": выставка "История кукольной мультипликации"

Общая интенсивность на дорогах Москвы составила 3 балла утром 6 февраля

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 13 градусов 6 февраля

Тренировки по катанию на коньках пройдут в олимпийском комплексе "Лужники"

В Головинском районе почти 100 семей отпраздновали новоселье. Благодаря программе реновации теперь они живут не в старых пятиэтажках, а в современной комфортабельной новостройке.

Жилой комплекс в 2-м Лихачевском переулке – это 148 квартир с удобной планировкой и высокими потолками. Всего в Головинском районе по программе реновации расселят 137 старых домов. Переселение коснется более 32 тысяч москвичей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городреновациявидео

