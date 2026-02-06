"Новости дня": почти 100 семей получили жилье по программе реновации в Головинском районе

В Головинском районе почти 100 семей отпраздновали новоселье. Благодаря программе реновации теперь они живут не в старых пятиэтажках, а в современной комфортабельной новостройке.

Жилой комплекс в 2-м Лихачевском переулке – это 148 квартир с удобной планировкой и высокими потолками. Всего в Головинском районе по программе реновации расселят 137 старых домов. Переселение коснется более 32 тысяч москвичей.

Подробнее – в программе "Новости дня".