Москвичам рассказали, как вывозят и перерабатывают снег в городе

Уборка последствий снегопадов ведется круглосуточно в Москве. Городские службы загружают снег в грузовики и отвозят на снегоплавильные пункты. Там на его переработку уходит всего несколько минут.

На территории специализированного пункта лазерная система измеряет объем снега в кузове, а после этого оператор направляет машину в зону разгрузки.

Снег проходит несколько стадий механической очистки и затем смешивается с теплой сточной водой, температура которой составляет 12–14 градусов.

