04 февраля, 12:00Общество
"Новости дня": горожане могут передавать показания счетчиков воды по фото со смартфона
На платформе "Электронный дом" появилась функция автоматического считывания показаний счетчиков воды в Москве. Пользователям больше не нужно вводить цифры вручную.
Теперь достаточно сфотографировать счетчик через мобильное приложение, и система автоматически распознает и заполнит данные.
Для использования функции нужно нажать на значок фотоаппарата рядом с полем для ввода показаний, убедиться, что цифры на изображении четкие, а при необходимости можно отредактировать данные перед отправкой.
Подробнее – в программе "Новости дня".