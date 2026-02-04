Врачи предостерегли москвичей об опасностях сильных морозов

Врачи предостерегают, что сильные морозы могут привести к общему переохлаждению, обморожению открытых участков тела, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний.

Специалисты советуют планировать свои дни с учетом низких температур, чтобы избежать этих проблем. Для этого необходимо проверять прогноз погоды, подбирать гардероб в соответствии с температурой на улице, всегда иметь при себе теплое питье и не пропускать приемы пищи.

