Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:05

Город

"Новости дня": второй этап обновления в "Лужниках" стартует в 2026 году

"Новости дня": второй этап обновления в "Лужниках" стартует в 2026 году

"Новости дня": городские службы отрегулировали температуру батарей в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

"Утро": слабый ветер ожидается в Москве 3 февраля

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 3 февраля

Дептранс сообщил о возможных затруднениях в движении в Москве 3 февраля

Бесплатная тренировка по фитнесу пройдет в Москве 3 февраля

Столичные рестораны резко подняли цены на бронирование столов

В Москве начались практикумы по подготовке к ЕГЭ более чем по 40 программам

269 детей родились в Москве 2 февраля

В 2026 году в олимпийском комплексе "Лужники" начинается второй этап масштабного обновления. Главную аллею вокруг стадиона выложат гранитом, а для любителей активного образа жизни в спортивном кластере "Под мостом" появятся скейт-парк, стритбольная площадка и воркаут-зона, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Там же откроют кафе и детскую площадку. Первый этап обновления завершился в 2025 году. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика