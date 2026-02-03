"Новости дня": второй этап обновления в "Лужниках" стартует в 2026 году

В 2026 году в олимпийском комплексе "Лужники" начинается второй этап масштабного обновления. Главную аллею вокруг стадиона выложат гранитом, а для любителей активного образа жизни в спортивном кластере "Под мостом" появятся скейт-парк, стритбольная площадка и воркаут-зона, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Там же откроют кафе и детскую площадку. Первый этап обновления завершился в 2025 году. Подробнее – в программе "Новости дня".