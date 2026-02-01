"Новости дня": в феврале и марте россиян ждут длинные выходные

В феврале россиян ждут длинные выходные, связанные с Днем защитника Отечества. Понедельник, 23 февраля, является официальным праздничным днем. Таким образом, при стандартной пятидневной рабочей неделе отдых продлится три дня – с 21 по 23 февраля, а на работу нужно будет выйти 24 февраля.

Аналогичная ситуация ожидается в марте, когда выходными объявлены дни с 7 по 9 марта. В мае длинные выходные запланированы дважды: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне дополнительным выходным днем станет пятница, 12 июня, в День России. Подробнее – в программе "Новости дня".