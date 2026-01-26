26 января, 18:00Общество
"Новости дня": перерасчет оплаты ЖКХ из-за отключений коммунальных услуг станет проще
В России сделать перерасчет оплаты ЖКХ станет проще в случаях предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества или с превышением допустимой продолжительности перерывов.
За каждый час отключения электричества, газа, отопления, горячей или холодной воды оплата будет снижаться на 0,15%. Заявление писать не потребуется, перерасчет проведут управляющие компании на основании показаний приборов учета.
