23 января, 12:00

Общество

"Новости дня": юные художники из Москвы отправят картины на фронт для поддержки солдат

"Доктор 24": врач рассказала, что важно знать о еде на самом деле

Ночная температура воздуха может опуститься до минус 28 градусов в Москве

"Новости дня": стали известны категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию в РФ

Пик морозов в Москве придется на 24 января

"Атмосфера": пасмурная погода со снегом ожидается в Москве 23 января

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 78% 23 января

В ГД напомнили, что рабочие часы должны сокращать при температуре ниже 19 градусов в офисе

Молодоженам в России предложили вручать инструкцию по подготовке к беременности

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 755 мм ртутного столба 23 января

Воспитанники Дворца творчества имени Гайдара и участники "Движения Первых" создают картины с портретами участников специальной военной операции и их четвероногих друзей. Работы уже украсили стены главного военного госпиталя в Балашихе, а новая партия будет отправлена на линию боевого соприкосновения.

Юные художники в возрасте от 12 до 16 лет создают картины, чтобы поддержать бойцов и напомнить им о заботе и поддержке из дома. Как отмечают педагоги, такая творческая поддержка помогает залечить душевные раны защитников. Кроме картин, участники движения изготавливают свечи, плетут сети и пишут открытки для военнослужащих.

Подробнее – в программе "Новости дня".

