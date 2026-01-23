"Новости дня": юные художники из Москвы отправят картины на фронт для поддержки солдат

Воспитанники Дворца творчества имени Гайдара и участники "Движения Первых" создают картины с портретами участников специальной военной операции и их четвероногих друзей. Работы уже украсили стены главного военного госпиталя в Балашихе, а новая партия будет отправлена на линию боевого соприкосновения.

Юные художники в возрасте от 12 до 16 лет создают картины, чтобы поддержать бойцов и напомнить им о заботе и поддержке из дома. Как отмечают педагоги, такая творческая поддержка помогает залечить душевные раны защитников. Кроме картин, участники движения изготавливают свечи, плетут сети и пишут открытки для военнослужащих.

