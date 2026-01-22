Форма поиска по сайту

Новости

22 января, 18:35

Политика

"Новости дня": Путин встретится с спецпредставителем президента США Уиткоффом

"Деньги 24": в России могут заблокировать сервисы для оплаты покупок в видеоиграх

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

Спецпосланник США Уиткофф заявил об одном ключевом вопросе по урегулированию на Украине

Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

Подразделения группировки "Север" продвинулись в зоне СВО

"Деньги 24": в Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в играх

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Работу ясельных групп в детских садах России могут продлить до 20:00

Новости мира: циклон "Гарри" обрушился на юг Италии

Владимир Путин проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Американский посланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Москву 22 января после 19:00, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На встрече планируется обсудить украинское урегулирование и другие сопутствующие темы, включая создание "Совета мира" и судьбу замороженных российских активов. В преддверии визита Уиткофф заявил об оптимистичном настрое по поводу урегулирования конфликта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

