22 января, 18:35Политика
"Новости дня": Путин встретится с спецпредставителем президента США Уиткоффом
Владимир Путин проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Американский посланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Москву 22 января после 19:00, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На встрече планируется обсудить украинское урегулирование и другие сопутствующие темы, включая создание "Совета мира" и судьбу замороженных российских активов. В преддверии визита Уиткофф заявил об оптимистичном настрое по поводу урегулирования конфликта.
Подробнее – в программе "Новости дня".