"Новости дня": Путин встретится с спецпредставителем президента США Уиткоффом

Владимир Путин проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Американский посланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Москву 22 января после 19:00, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На встрече планируется обсудить украинское урегулирование и другие сопутствующие темы, включая создание "Совета мира" и судьбу замороженных российских активов. В преддверии визита Уиткофф заявил об оптимистичном настрое по поводу урегулирования конфликта.

Подробнее – в программе "Новости дня".