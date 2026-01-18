"Новости дня": в Москве на Крещение продлена работа 35 маршрутов наземного транспорта

В Москве продлена работа некоторых маршрутов городского наземного транспорта в ночь с 18 на 19 января. В связи с празднованием Крещения до 03:00 автобусы и электробусы будут курсировать по 35 направлениям рядом с местами купаний в разных округах столицы.

18 ночных маршрутов будут работать по обычному графику. Всего в Москве оборудовано 40 специальных площадок для крещенских купаний. Они откроются 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января. Подробнее – в программе "Новости дня".

