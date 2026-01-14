"Новости дня": родственники получили круглосуточный доступ к лежачим инвалидам в России

В России вступили в силу важные изменения для лежачих пациентов-инвалидов I группы. Их родственникам, а также другим законным представителям, таким как сиделки, теперь предоставлен круглосуточный доступ в медицинские организации для осуществления постоянного ухода и поддержки.

Медицинским учреждениям поручено до конца текущего года утвердить внутренний порядок оказания такой помощи. Контроль и мониторинг за реализацией новых правил будет осуществлять правительство Российской Федерации.

Кроме того, в сфере здравоохранения стал более доступным высокотехнологичный медицинский центр по еще 15 направлениям. Бесплатные обследования по полису обязательного медицинского страхования расширены для пациентов с почечной недостаточностью, онкологическими, сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями.

Подробнее – в программе "Новости дня".