30 декабря, 06:00

Город

"Новости дня": коммунальные службы в Москве переходят на усиленный режим работы

Шоу братьев Сафроновых "Повелители волшебства" прошло в Москве

МЦД продлят до соседних с Московским регионом городов

Елочные базары начали работу в Москве

Фестиваль ледяных скульптур начался в столичном парке "Надежда"

Благотворительный показ спектакля "Буратино и Золотой ключик" прошел в Москве

Братья Сафроновы представили новогоднее шоу "Повелители волшебства" в Москве

Новогоднее шоу братьев Сафроновых началось в столице

"Новости дня": фестиваль "Вкусные морозы 2.0" стартовал в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Московские коммунальные службы переходят на усиленный режим работы в праздничные дни. Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Помимо этого, на контроле находятся меры противопожарной безопасности.

Запустили движение по основному ходу Варшавского шоссе. Транспортные потоки на данном участке не пересекаются, поскольку в каждом направлении построили по три полосы. Кроме того, работы проходили в сложных условиях, в одной из самых оживленных дорожных артерий Москвы.

В Новый год на ВДНХ запланированы концерты, дискотеки, шоу и фотосессия в мерцающих декорациях. Праздник начнется в 21:00 – в это время от Центральной аллеи начнется путешествие Деда Мороза. Гости не только смогут пообщаться с волшебником, но и прокатиться на сказочных санях.

Подробнее – в программе "Новости дня".

