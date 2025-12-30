"Новости дня": коммунальные службы в Москве переходят на усиленный режим работы

Московские коммунальные службы переходят на усиленный режим работы в праздничные дни. Особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Помимо этого, на контроле находятся меры противопожарной безопасности.

Запустили движение по основному ходу Варшавского шоссе. Транспортные потоки на данном участке не пересекаются, поскольку в каждом направлении построили по три полосы. Кроме того, работы проходили в сложных условиях, в одной из самых оживленных дорожных артерий Москвы.

В Новый год на ВДНХ запланированы концерты, дискотеки, шоу и фотосессия в мерцающих декорациях. Праздник начнется в 21:00 – в это время от Центральной аллеи начнется путешествие Деда Мороза. Гости не только смогут пообщаться с волшебником, но и прокатиться на сказочных санях.

Подробнее – в программе "Новости дня".

