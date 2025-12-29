Форма поиска по сайту

29 декабря, 16:45

"Новости дня": Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации

"Новости дня": Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации

Сергей Собянин рассказал о завершении программы реновации в 12 районах Москвы

Собянин: открыто движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны Медведково

Сергей Собянин рассказал о работе городских служб в новогодние каникулы

Собянин рассказал о работе горячих линий в Москве в праздники

Собянин: более 25 тыс московских волонтеров участвовали в патриотических мероприятиях

Сергей Собянин рассказал о работе столичного транспорта в новогодние праздники

Сергей Собянин рассказал о чемпионате "Абилимпикс" для людей с особенностями здоровья

Сергей Собянин рассказал, куда можно обратиться за помощью в новогодние праздники

В Черемушках приступили к заселению первой многоэтажки, построенной из крупных модулей. Сергей Собянин поздравил 250-тысячного участника программы реновации с новосельем.

Семье Куклиных вручили сертификат на место для машины в подземном паркинге, а другим новоселам обустроят квартиры – такой подарок предоставил проект "Сделано в Москве".

Благодаря особой технологии сборки 23-этажное здание возвели всего за 6,5 месяцев. В новые квартиры переедут более 450 жителей из соседних старых домов. В целом программа реновации завершается сразу в 12 районах столицы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
мэр Москвыгородреновациявидео

