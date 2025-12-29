29 декабря, 16:45Мэр Москвы
"Новости дня": Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации
В Черемушках приступили к заселению первой многоэтажки, построенной из крупных модулей. Сергей Собянин поздравил 250-тысячного участника программы реновации с новосельем.
Семье Куклиных вручили сертификат на место для машины в подземном паркинге, а другим новоселам обустроят квартиры – такой подарок предоставил проект "Сделано в Москве".
Благодаря особой технологии сборки 23-этажное здание возвели всего за 6,5 месяцев. В новые квартиры переедут более 450 жителей из соседних старых домов. В целом программа реновации завершается сразу в 12 районах столицы.
Подробнее – в программе "Новости дня".